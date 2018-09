Nantes, France

Cela faisait trois jours qu'elle était sans nouvelles de son labrador. Roxane a enfin retrouvé Danaé, son chien d'assistance, qui lui est indispensable. Il avait disparu mardi dernier, pendant une habituelle balade sur l'île de Nantes, quai Wilson. Ce vendredi, plusieurs passants ont signalé la présence de Danaé sur les bords de Loire, en train de se diriger vers le domicile de sa maîtresse. Ils l'ont reconnu grâce à l'appel à témoin lancé par la police.

Elle est complètement traumatisée

Qu'est-il arrivé au labrador ? Selon Roxane, sa chienne a été volée, puis relâchée grâce à la forte mobilisation. Toujours est-il que Danaé semble sous le choc : "D'habitude elle saute de joie, elle saute partout et là elle est vraiment apeurée, elle est complètement traumatisée".

Malgré cela, la Nantaise de 28 ans est rassurée d'être à nouveau avec son "binôme". "Me baisser, fermer les portes, porter les courses, ce sont des gestes qui sont compliqués à faire. Danaé me seconde vraiment pour tous les gestes de la vie quotidienne, explique-t-elle. On va attendre que le temps passe et ça va redevenir comme avant."