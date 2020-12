Nantes : le coût de la rénovation du musée Dobrée réévalué à 43 millions d'euros

"Quand l'info a été donnée, j'ai sauté au plafond", a lâché Philippe Grosvalet, lors de la conférence de presse de ce vendredi 11 décembre. Le président a annoncé que la rénovation du musée Dobrée, à Nantes, allait coûter 43 millions d'euros, non pas 28 millions comme validé précédemment. Le conseil départemental doit se prononcer ce lundi.

Ce dossier cumule toutes les difficultés"

- Philippe Grosvalet, président du conseil départemental de Loire-Atlantique

Pourquoi le budget a-t-il explosé ? L'inflation du coût des travaux "traduit toute la complexité de cette opération sur un patrimoine non classé monument historique mais dont toutes les entreprises en reprennent les contraintes en termes de mode opératoire, d'aléas techniques et de risques financiers", explique le conseil départemental dans un dossier de presse.

Philippe Grosvalet a souligné que les prix avaient "considérablement augmenté dans la dépense publique", tout en vantant un projet "sobre" mais "ambitieux". Le futur musée "offrira un espace permanent d'exposition de plus de 2.000 m²" et "_un e_space d'expositions temporaires d'environ 400 m²" dans le manoir de la Touche, datant du XVe siècle, selon un dossier de presse. Le musée comptera également des jardins, une librairie-boutique et un café.