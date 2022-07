Nantes : le démontage de l'ancienne voie ferrée va commencer sur l'île où se construit le nouvel hôpital

Le site ferroviaire autour de la gare de Nantes État, sur l'Île de Nantes, va être démantelé. Cette étape permettra la construction du nouveau quartier République qui est en train de sortir de terre autour du futur CHU. Les défenseurs du rail dénoncent une décision "anachronique et absurde".

Une étape de plus va être franchie cet été, dans les grands travaux sur l'Île de Nantes. Alors que le chantier du futur CHU se poursuit et que tout un quartier avec 2.000 logements doit sortir de terre, toute l'articulation de cet espace, situé des deux cotés de la Loire - entre le bras de Pirmil et le bras de la Madeleine - est donc repensée. Ces prochaines semaines, ce sont les voies ferrées autour de l'ancienne gare de Nantes Etat qui vont être démontées.

Conserver le souvenir du passé industriel et portuaire du site

Depuis la fermeture aux voyageurs de la gare de Nantes Etat en 1980, ces rails ne servaient pratiquement plus qu'au stockage de matériel de la SNCF dont les TER des Pays de la Loire. Cet espace d'un hectare et demi a donc été cédé à la métropole nantaise pour y aménager parcs et chemins au cœur de ce nouveau quartier en construction. Rails, traverses de chemin de fer, pylônes, réseaux électriques vont ainsi être prochainement démontés.

Mais tout ne sera pas rasé pour autant. L'idée est de rappeler le passé industriel et portuaire du site. Le poste d'aiguillage, la tour d'éclairage quelques rails et toute une série de signalétiques seront conservés. Pas suffisant pour calmer la colère des défenseurs du train.

Le projecteur qui éclaire les voies sera conservé, les voies ferrées seront démontées © Radio France - Florian Cazzola

Un "gâchis anachronique et absurde" pour les défenseurs du rail

Ces militants du transport ferroviaire viennent d'obtenir qu'aucune construction ne soit faite sur l'emprise actuelle des voies ferrées afin de pouvoir, un jour peut-être, les réinstaller. Ces militants, réunis dans un collectif, demandent maintenant que la métropole de Nantes renonce à déposer une demande de déclassement des voies.

Si une telle requête aboutissait, cela rendrait irréversible la disparition du rail sur l'Île de Nantes. "Un gâchis anachronique et absurde", dénoncent ils dans un communiqué signé par 17 organisations, dont les syndicats CGT et FSU 44, le mouvement politique "Nantes en commun", l’association altermondialiste ATTAC et le Parti communiste. Ces organisations rappellent qu'avec ces voies ferrées présentes depuis 150 ans, existait sur l'Île de Nantes "une solution, quasi clé en main, pour réduire drastiquement les déplacements en voiture."