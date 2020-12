Nantes : le drapeau breton sur la mairie à partir de jeudi

Le drapeau breton s'appelle le Gwenn-ha-du (blanc et noir)

On savait que le drapeau breton allait faire son apparition au cours du mois de décembre, on connaît désormais une date plus précise : le jeudi 17 décembre.

En route vers la réunification

À la Bretonne, favorable à un référendum, y voit un pas de plus vers une Bretagne à cinq département. "Le jour du pavoisement , l’association organisera un événement politique, note-t-elle dans un communiqué, les échanges porteront sur la feuille de route pour l'organisation d'un référendum en Loire-Atlantique à propos de la réunification de la Bretagne."