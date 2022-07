Nantes : le feu d'artifice du 14 juillet sera tiré depuis le pont Anne de Bretagne

Après deux années d'annulation pour de covid-19 et de restrictions sanitaires, le feu d'artifice de Nantes est de retour le soir du 14 juillet. Il aura lieu jeudi à 23 heures et sera tiré depuis le pont Anne de Bretagne. Le thème de cette année est "le parcours culturel à travers la ville de Nantes". Pour permettre le bon déroulement du spectacle auquel devraient assister 40.000 personnes, le pont sera fermé à la circulation le 14 juillet dès 7 heures du matin. La mesure concerne les voitures, les deux-roues, les cyclistes et les piétons.

Un périmètre de sécurité autour du pont

A partir de 14 heures, un périmètre sera mis en place autour du pont Anne de Bretagne et il sera fermé progressivement jusqu'à sa fermeture totale à 20 heures. Il y sera interdit de stationner, les riverains ne pourront ni accéder ni sortir de leur garage et ils devront veiller à rentrer leur bac à déchets la veille. La passerelle Victor Schoelcher sera fermée à partir de 22H30 et jusqu'à la fin du feu d'artifice à 23h20. A ce moment-là et durant 40 minutes, elle ne sera rouverte que dans le sens de l'île vers le centre-ville. Le pont Anne de Bretagne rouvrira au trafic vendredi 15 juillet à 5 heures.