Nantes : le Hellfest condamné devant les prud'hommes pour harcèlement moral

Hellfest Productions, l'association qui organise le Hellfest a été condamnée par les prud'hommes de Nantes pour harcèlement moral sur une ancienne stagiaire ce mardi 16 mai. Les faits, révélés par France Bleu Loire Océan , remontent à 2017. Le Hellfest a également été condamné pour avoir manqué à son obligation de prévention des risques (notamment liés au harcèlement). Le tribunal a par ailleurs requalifié le statut de stagiaire de la plaignante en contrat de travail. Cependant, le harcèlement sexuel qu'elle dénonçait n'a pas été retenu par les prud'hommes.

Un jugement "en demi-teinte"

L'ancienne stagiaire du festival évoque un jugement "en demi-teinte". "Je suis contente que le harcèlement moral ait été reconnu", confie-t-elle, ce harcèlement ayant eu de lourdes conséquences sur sa santé physique et mentale et sur sa vie professionnelle, la poussant à quitter ce milieu.

"En revanche, je suis évidemment déçue pour la question du harcèlement sexuel, poursuit la jeune femme de 31 ans. Mais je sais que c'est toujours quelque chose de très difficile à démontrer. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à l'oral, ou sans témoin, ou avec des témoins qui n'ont pas souhaité prendre la parole."

"L'Objectif de ma cliente était de briser l'omerta"

"On est dans un Etat de droit, il y a des règles de preuves qui s'appliquent, c'est toujours compliqué pour une victime de faire reconnaître cela. S'agissant de ce point [le harcèlement sexuel], ce n'est pas parce que cela n'a pas été reconnu juridiquement que les faits n'ont pas eu lieu, souligne son avocate, Me Marie-Océane Gelly. L'objectif de ma cliente était de briser l'omerta, de faire prendre conscience à Hellfest Productions et aux employeurs que de tels agissements n'étaient pas acceptables, pas conformes au droit et qu'ils se devaient de prendre leurs responsabilités en la matière."

De son côté, l'ancienne stagiaire du Hellfest espère que le festival reconnaîtra "des manquements" et mettra en place "ce que le droit du travail impose, à savoir une politique de prévention, une procédure de signalements etc.".

"Pour les autres victimes"

Pour la jeune femme, ce jugement est aussi important "pour les autres victimes", "en tout cas les autres personnes qui ont pris la parole sur le Hellfest, et plus largement dans ce milieu-là [du métal]". "Parce qu'il n'y a pas qu'au Hellfest qu'il y a des problèmes. Peut-être que ça donnera aussi la force et le courage à d'autres victimes de prendre la parole et de se battre pour leurs droits", conclut-elle.

La plaignante et son avocate étudient la possibilité de faire appel de la décision des prud'hommes pour tenter de faire reconnaître les faits de harcèlement sexuel. Elles ont un mois pour le faire.