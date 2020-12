Nantes : le marché aux fleurs vit ses derniers jours

"Je suis née à Nantes, je connais bien Nantes, et ce marché aux fleurs fait partie de la ville. Je suis très triste de le voir complètement disparaître." Nicole Levy tient "Le jardin d'acclimatation", l'une des deux dernières échoppes du marché aux fleurs de la place du Commerce à Nantes, pour elle, cette fin est un crève-cœur. Une histoire qui va se terminer définitivement ce dimanche 3 janvier au soir, après plus d'un siècle au cœur du centre-ville nantais.

Nicole travaille sur le marché aux fleurs place du Commerce à Nantes depuis 19 ans. © Radio France - François Ventéjou

Sur les huit emplacements, plus que deux sont utilisés depuis quelques années. Celui de Nicole donc, mais aussi celui de Laurent Petit. Il est le gérant du "Marché nantais" depuis 1999. "Au début des années 2000, on était huit mais tout le monde travaillait bien, se souvient Laurent. Puis les grandes surfaces sont arrivées et ça nous a fait mal." Les marchands partis à la retraite n'ont pas été remplacés.

La place du Commerce va être réaménagée

La fin de l'histoire est connue depuis plusieurs mois pour Nicole et Laurent. La mairie souhaite réaménager cette place du Commerce. Nicole est triste pour ce marché aux fleurs, qu'elle juge comme le poumon social du centre-ville nantais : "Ayant voyagé dans différents pays et villes, j'ai toujours vu des marchés aux fleurs, raconte-t-elle. Nantes, ville qui veut implanter la nature en ville, la désimplante. Les gens veulent pouvoir acheter de la nature aussi. Et puis les fleurs sont une langue universelle. Les touristes aimaient bien s'arrêter et les regarder."

Laurent est arrivé en 1999 sur la place du Commerce pour tenir son échoppe sur le marché aux fleurs. © Radio France - François Ventéjou

Quid de la suite pour Nicole et Laurent ? La gérante du jardin d'acclimatation va continuer son activité du côté du marché de Talensac, trois jours par semaine, ce qu'elle faisait déjà. "Mais mon chiffre d'affaires sera divisé par deux", prévient-elle. Laurent aussi va rejoindre Talensac, en plus d'une boutique cours des 50-Otages.