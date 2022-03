Nantes : le mémorial de l'abolition de l'esclavage a 10 ans

Le mémorial de l'abolition de l'esclavage de Nantes a été inauguré il y a tout juste 10 ans, le 25 mars 2012. C'est le seul lieu de ce type en France et le plus important en Europe.

C'était il y a 10 ans, le 25 mars 2012, l'inauguration du mémorial de l'esclavage de Nantes par le maire socialiste de l'époque, Jean-Marc Ayrault, accompagné de Christiane Taubira et du footballeur Lilian Thuram. C'est le seul lieu de ce type en France, le plus important d'Europe et l'un des plus grands du monde. Il a vu le jour au terme de plusieurs années de mobilisation de certains nantais.

Dès 1985

Tout commence en 1985, quand plusieurs associations demandent à ce que Nantes commémore le tricentenaire du "code noir", qui donnait aux esclaves un un statut intermédiaire entre celui d'un homme libre et celui d'un bien. La municipalité refuse, mais ça a au moins de mérite de lancer la réflexion.

Lancé l'année du 150ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage

Elle abouti à une grande exposition, "Les anneaux de la mémoire" en 1992. Six ans plus tard, une association installe, sur le port de Nantes, une statue de fer et de plâtre intitulée "L'abolition de l'esclavage". Nous sommes en 1998, c'est le 150ème anniversaire de l'abolition. C'est aussi l'année où le projet de mémorial est lancé.

550.000 esclaves transportés dans des navires nantais

La ville de Nantes décide donc d'assumer son passé : elle a été le premier port négrier de France au XVIIIème siècle et elle en a tiré une grande partie de sa richesse. En un peu plus d'un siècle, plus de 550.000 esclaves, des hommes, des femmes, des enfants, ont été transportés à bord des navires nantais lors de plus de 1.700 expéditions.

Quand on traverse ce mémorial, on en ressort pas comme on est rentré

"Quand on traverse ce mémorial, on en ressort pas comme on est rentré", pour Octave Cestor, l'un de ceux qui a porté ce projet. "Je crois que les gens sont bouleversés quand ils passent un peu de temps à lire les différents textes. C'est un lieu majeur. C'est un lieu où, effectivement, on pense à tous ces hommes, ces femmes qui sont des millions et ont été déportés et maintenant probablement dans l'eau, dans ce grand cimetière de l'Atlantique. Il faut respecter ça, non ?".

Cette mémoire reste encore à conquérir

Mais pour lui, le travail n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup à faire pour que ce passé négrier ne tombe pas dans l'oubli. "Cette mémoire reste encore à conquérir et à et à diffuser. Je pense que la lutte continue."

Les 10 ans du mémorial de l'esclavage de Nantes, c'est aussi une émission spéciale, ce samedi après-midi sur France Bleu Loire Océan, entre 16h et 19h.