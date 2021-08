Nantes : le pass sanitaire entre en application dans les maisons de retraite

Dans les grands couloirs de la maison de retraite de Saint-Joseph, les résidents profitent des dernières visites sans pass sanitaire. Depuis ce lundi matin, toute personne voulant accéder à l'établissement doit montrer patte blanche. Un test négatif ou une preuve de vaccination à faire scanner à l'entrée.

Pour cela, l'établissement a fait le choix de recruter des jeunes qui viendront prêter main forte pour effectuer les contrôles à l'entrée. "Il y a une vraie inquiétude, explique Philippe Caillon, directeur de l'établissement. Si un jour ils ont quelqu'un qui est agressif, qu'ils le laissent passer, il ne s'agit pas de prendre des coups." Mais dans la maison de retraite des caméras de surveillance sont installées et le directeur affirme qu'il portera plainte en cas de "comportement inadmissible."

Un sentiment de sécurité

Éliane bien installée dans son fauteuil trouve que le pass sanitaire est une "bonne chose" © Radio France - Matthieu Bonhoure

Éliane est installée dans son fauteuil, elle regarde attentivement les Jeux Olympiques. "C'est tout à fait normal, tout le monde devrait être vaccinée, si on ne veut pas le faire pour soi on doit le faire pour les autres", répond-elle lorsqu'on lui demande son avis sur le pass sanitaire. pas question pour cette femme de 89 ans d'y voir un quelconque problème.

"On a été protégés de tout", raconte-telle, une sensation de sécurité qu'elle veut conserver. Pour elle, le pass sanitaire complète l'arsenal de protection déjà utilisé dans les maisons de retraite. Dans la salle commune du repas, les résidents s'installent pour déjeuner. Cécile, lunettes rondes sur le nez mange une salade de tomates. "Je trouve que c'est très dur", souffle-t-elle entre deux bouchées.

Difficile pour le moral

Philippe Caillon, directeur de l'établissement, craint certaines réactions de personnes voulant entrer sans pass sanitaire © Radio France - Matthieu Bonhoure

"Le moral il est plus bas que mes chaussures, ça me déprime", ajoute Cécile, les yeux humides. Elle sait déjà que certains de ses proches ne viendront plus à cause de cette mesure sanitaire. une situation qui la pèse alors qu'elle se sentait déjà seule pendant les périodes où les visites n'étaient pas autorisées.

Dans sa chambre, Georgia finit son repas. Cette autre résidente est plutôt contente de voir la mise en place du pass sanitaire. C'est gênant pour moi aussi de ne pas les voir, mais c'est à eux de prendre certains responsabilités.", tranche-t-elle. Certains de ses proches pourraient s'y opposer, mais pour Georgia, il s'agit de faire preuve de "bon sens."