Nantes : le préfet interdit une manifestation en hommage à Steve mais pas la marche blanche

Le préfet de Loire-Atlantique a pris mercredi un arrêté pour interdire la manifestation en hommage à Steve Maia Caniço prévue dimanche 21 juin à 18 heures sur le quai de la fosse à Nantes. Ce rassemblement a été lancé sur les réseaux sociaux mais il ne fait l'objet d'aucune déclaration en préfecture. En revanche, la marche blanche organisée à l'initiative des proches du jeune homme est bel et bien autorisée. Elle partira à 15 heures de la préfecture.

Steve, un animateur périscolaire de 24 ans, est mort noyé dans la Loire après une intervention de la police alors qu'il participait à une free-party sur le quai Wilson.

Interdiction des camions de sonorisation

Sur leur page Facebook, les amis de Steve annoncent vouloir donner un caractère festif à cette marche qui doit s'achever sur les lieux du drame quai Wilson. Mais dans son arrêté, le préfet interdit les "rassemblements à caractère musical et type rave party et la circulation des poids-lourds transportant du matériel de son". La vente d'alcool à emporter sera également prohibée toute la journée de dimanche.

Pas de Fête de la musique

D'une manière générale, le préfet interdit la Fête de la musique cette année à Nantes. Il estime que les rassemblements de plus de 10 personnes ne sont pas compatibles avec les mesures sanitaires en vigueur, à savoir la distanciation physique et les gestes barrières. La ville de Nantes invite les habitants à jouer de la musique ou à chanter depuis leur balcon ou leur fenêtre entre 20 heures et 21 heures. Des captations sonores seront effectuées et mises en ligne le lendemain sur le site de la ville.