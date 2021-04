Nantes : le quartier de la Bottière fier de ses jeunes après le sauvetage

Dans le quartier de la Bottière, une semaine après que des jeunes aient sauvé une famille d’un incendie, la vie a repris son cours. Ceux qui ont participé vont bientôt être décorés par la ville de Nantes, une fierté pour tout le monde.

Les jeunes décorés par la ville

« Ils méritent amplement cette médaille, je suis vraiment très fière » raconte Mylène qui travaille et habite dans le quartier. Elle ajoute : « c’est vraiment une bonne chose qu’on parle du quartier en positif ». Du positif, les habitants en ont besoin. Anissa par exemple, est contente que l’on montre autre chose que « les guerres entre quartiers ». À 13 ans, elle n’est pas étonnée par ce qu’on réalisé certains de ses voisins : « on a grandi ensemble, on va dans les mêmes écoles. Et ce sont nos valeurs, la solidarité et l’entraide ».

Une bonne image du quartier

Julie, elle, voudrait que la récompense soit plus qu’une médaille. Elle aimerait notamment que les quartiers ne soient pas stigmatisés, estimant que « ça empêche par exemple certains de trouver un travail, alors qu’ils sont aussi compétents que les autres ». Les jeunes qui ont être récompensés, eux, rappellent à chaque fois qu’ils ont agit sans réfléchir, mais que c’est une bonne chose que cet événement donne une bonne image au quartier.