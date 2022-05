Nantes : les agents de "la protection de l'enfance" en grève pour demander des embauches et des moyens

Manque de personnels et de moyens, absence de prime Ségur, manque de places d'accueil pour les enfants : la liste des griefs des professionnels de l'enfance est longue. Ils ont manifesté une nouvelle fois ce vendredi à Nantes, un an après avoir tiré la sonnette d'alarme.

Entre 150 et 200 professionnels de "la protection de l'enfance" au Conseil départemental de Loire-Atlantique ont manifesté ce vendredi matin à Nantes. Ils ont défilé depuis l'hôtel du département jusqu'aux quais de la Loire, pour dénoncer le manque de moyens, le manque de personnels et des conditions de travail qui continuent de se dégrader.

Une manifestation des professionnels de l'enfance à Nantes le 20 mai 2022 © Radio France - Nicolas Crozel

Les besoins ont continué d'augmenter

Pourtant il y a un an pile, en mai 2021, ils avaient déjà tiré la sonnette d'alarme et le Département avait débloqué des fonds, notamment pour ouvrir d'autres centres d'hébergement. Mais construire - ou aménager - des locaux, ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, les besoins ont continué d'augmenter, des personnels ont craqué et sont arrêt maladie, d'autres ont carrément démissionné.

On est au four et au moulin.

"Ce n'’est pas que rien n'a changé, c'est qu'effectivement, ça ne va pas assez vite !", explique Marie Baudequin, travailleuse sociale à l'aide sociale à l'enfance et déléguée CGT. "Il y a des moyens qui ont été mis sur la table, des moyens importants. Mais le problème c’est que les structures, elles n’ouvrent pas comme ça, il faut trouver des locaux, des immeubles et des travailleurs pour travailler dedans. Et en attendant, c’est nous qui faisons tout, on est au four et au moulin".

La profession n'attire plus

Mal-payés, non bénéficiaires pour le moment de la prime du Ségur de la santé, en sous-effectifs chronique, ces travailleurs ont le sentiment d'être dans une spirale infernale. Il manque du monde mais la profession n'attire plus : "Il y a sûrement plein de gens qui ont envie de venir travailler avec nous sauf qu’avec des salaires pourris, pas ou peu de congés par rapport au privé, et des conditions de travail toujours dégradées, comment voulez-vous attirer ?" déplore Marie Baudequin.

"Il y a des années de retard à rattraper, 10 ans sans investissement", rajoute Pascal Cornet, autre délégué CGT. "La nouvelle majorité au département nous a donné des gages mais tout ne peut pas se faire en claquant des doigts."

Plus de 300 enfants en attente d'un placement

Bilan : aujourd'hui il y a plus de 300 enfants en attente d'être placés en Loire-Atlantique quand on en recensait 227 il y a un an.

"Aujourd’hui il y a des enfants qui continuent d’être dans leur famille alors que le juge des enfants a ordonné un placement parce qu’il avait des raisons suffisantes pour estimer qu’il y avait besoin de les séparer de leur famille" raconte Marie Baudequin. "Ce chiffre augmente encore, et pourtant on a ouvert des places, mais on est dans le même temps confronté à des familles d’accueil qui partent à la retraite, il y a très peu de vocations pour les remplacer".

Une pancarte dans la manifestation des travailleurs sociaux de la protection de l'enfance, le 20 mai 2022, à Nantes © Radio France - Nicolas Crozel

Une crise sociale qui rejaillit dans les familles

Les professionnels dressent aussi un constat sombre par rapport à la situation actuelle. "La crise Covid et la crise économique et sociale touchent tout le monde. Or, qui dit plus de souffrance ou plus de précarité dans les familles, dit plus de difficultés à s’occuper sereinement des enfants" explique encore Marie Baudequin qui conclut ainsi : "quand la crise sociale est majeure dans l’ensemble du pays on en voit les répercussions dans la protection de l’enfance".

Des personnels "oubliés" du Ségur de la santé

Les travailleurs sociaux de l'enfance doivent aussi faire face à la réforme dites "des 1.607 heures" qui leur impose de travailler encore plus, alors même qu'ils dont déjà de nombreuses heures supplémentaires. Les grévistes redoutent de perdre carrément une semaine de congés par an. Ils demandent aussi plus de souplesse dans l'utilisation des véhicules professionnels et notamment le droit de les stationner à leur domicile le soir.

"Quand vous avez un agent qui, avant de faire sa tournée dans plusieurs familles, doit d'abord venir dans le centre de Nantes chercher son véhicule professionnel et qu'il doit le ramener le soir à 19h30 avant de rentrer chez lui, ça lui fait des journées interminables", raconte Pascal Cornet. Et puis il y a la question, toujours pas tranchée, du Ségur de la santé. Les agents demandent l'octroi de la prime pour tous les personnels de la protection de l'enfance, y compris les personnels administratifs.