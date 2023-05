Nantes : les couleurs arc-en-ciel LGBT s'affichent pendant un mois

Pour marquer son soutien aux personnes LGBTQIA+ et à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie, la lesbophobie et la biphobie, la ville de Nantes pavoise. Une quarantaine de drapeaux aux couleurs arc-en-ciel flottent depuis quelques jours sur le cours des 50 otages et dans la rue de Strasbourg. Ils y resteront jusqu'au 19 juin. Jusqu'à cette date, le miroir d'eau sera éclairé chaque soir aux couleurs de la communauté et un "raimbow flag" géant est accroché sur la façade de l'opéra Graslin.

Des drapeaux arc-en-ciel rue de Strasbourg à Nantes en soutien à la communauté LGBTQIA+ © Radio France - Florian Cazzola

Drapeaux aux balcons

La ville invite par ailleurs les habitants et les commerçants qui le souhaitent à accrocher des drapeaux arc-en-ciel sur leurs balcons ou sur les devantures des magasins. La marche des fiertés (la pride) se déroulera le samedi 10 juin. Et le festival Cinépride se tiendra au cinéma le Katorza du 13 au 18 juin.