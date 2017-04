Nantes : les éboueurs boycottent la votation organisée par la mairie

Le conflit entre les éboueurs et la ville de Nantes s'enlise. La votation citoyenne organisée ce midi par la ville de Nantes a été boycottée par les agents.

Zéro vote sur le site de Janvraie, zéro vote sur le site d'Etier, et 7 votes seulement sur 47 sur le site Grande Bretagne. La votation organisée par la mairie de Nantes est un bide. Après cinq semaines de conflit, les agents de la collecte des déchets de Nantes se voyaient proposer de débuter leur service trois quart d'heure, une demi-heure ou un quart d'heure plus tôt qu'aujourd'hui. L'administration donnait le choix entre trois horaires 5h45, 6h ou 6h15. Sur les 210 agents concernés par la votation, elle n'a obtenu que sept scrutins : six pour une embauche à 5h45, un pour une embauche à 6h.

En fin de journée, la mairie a fait savoir que :

L''intersyndicale ayant appelé à un boycott, il a été décidé de conserver l'heure actuelle de départ des camions à 6h30

Le conflit avec la mairie de Nantes s'enlise

Autre temps fort de cette journée de vendredi : la rencontre entre l'administration et l'intersyndicale. Elle n'a pas permis de mettre fin au bras de fer.

On nous a présenté une journée type de travail, mais il y a beaucoup trop d'éléments sur lesquels il n'y a pas d'avancées - Anthony Texier, du syndicat FO

Le syndicat FO dénonce "la suppression de 10% des effectifs sous forme de non remplacement de départ à la retraite".

Le problème c'est qu'on nous impose tout dans l'urgence et d'un coup : la surcharge de travail, le fini-parti, le travail les jours fériés et le redéploiement des agents - Anthony Texier

Une assemblée générale du personnel est prévue mardi prochain de 10h30 à 13h30 à la maison des syndicats. En attendant, la collecte continue d'être perturbée. Le ramassage des ordures aux abords des écoles et des cliniques reste prioritaire.

A Nantes il y a entre 40 et 60 tonnes de déchets ménagers à collecter chaque semaine, cela varie en fonction des jours et des saisons.

La mairie de Nantes précise que les discussions avec l'intersyndicale sont régulières et qu'elles vont continuer. Un CHSCT (Comité Hygiène et Sécurité d'Etablissement) est prévu pour le 24 avril.