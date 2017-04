Nantes : les habitants de Saint-Joseph-de-Porterie manifestent contre la fermeture de la Poste

La Poste prévoit de fermer 14 de ses bureaux dans l'agglomération nantaises, dont celui de Saint-Joseph-de-Porterie. Pourtant, ce quartier du nord de Nantes est en plein développement. Les habitants ne comprennent pas et ils se mobilisent.

La mobilisation contre la fermeture du bureau de Poste prend de l'ampleur dans le quartier de Saint-Joseph-de-Porterie, au nord de Nantes. À la mi-mars, les syndicalistes et les élus ont lancé une pétition et, ce samedi, une bonne centaine d'habitants ont manifesté pour dire leur opposition et leur incompréhension.

Un quartier en plein développement

Le quartier de Saint-Joseph-de-Porterie compte déjà 10.000 habitants et il est en plein développement. Quand on y arrive, on voit les immeubles en construction, les grues et les grands panneaux qui annoncent les projets à venir. "Je me souviens, quand je suis arrivé en 1996, il n'y avait que trois ou quatre commerçants sur le marché", raconte Guy qui fait partie des manifestants. "Maintenant, ils sont beaucoup plus nombreux, il va y avoir le nouveau collège. La décision de la Poste n'est pas logique !".

Il y a du monde ! Quand on vient à la Poste, il faut faire la queue !

Ce qui est encore plus incompréhensible pour les habitants comme pour les facteurs, c'est que le bureau de Saint-Joseph-de-Porterie est bien fréquenté. "Quand on vient, il faut faire la queue", souligne Annick. Selon Jean-Yves qui est guichetier et délégué CFDT, il voit passer 150 clients par jour environ. Il était déjà là quand il a ouvert, il y a 20 ans, il a vu évoluer le quartier et il sait que les habitants sont attachés à leur bureau de Poste. "Il y a un commerçant qui s'est même installé ici parce qu'il y avait un bureau de Poste ! Il y a les personnes âgées, les étrangers, aussi, qui ont du mal avec le français et qui viennent nous demander de l'aide. Il faut savoir si on veut des services publics de proximité, un lien social où si on exclut 15-20% de la population !".

Dans un relais Poste urbain, on ne peut faire que quelques opérations

Pour maintenir une partie de ses services, la Poste serait en train de chercher un commerçant pour installer un "relais Poste urbain", mais ça n'a rien à voir selon Jean-Yves : "Dans ces relais, il n'y a que quatre ou cinq opérations de faites, alors que dans un bureau, un guichetier est capable de faire 400 opérations !". Si le bureau de Saint-Joseph ferme, les habitants devront donc aller jusqu'à celui de l'Eraudière pour certaines opérations et ça embête déjà Jean-Claude : "l'Eraudière, c'est à plus de deux kilomètres ! Il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Alors qu'ici, la Poste est dans le bourg !".

Plus d'un millier de personnes ont déjà signé la pétition contre la fermeture du bureau de Poste de Saint-Joseph-de-Porterie.