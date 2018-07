L'évacuation des migrants du square Daviais a débuté ce lundi matin un peu après 8h. Ils ont été jusqu'à 376 et 283 tentes à camper là, en plein centre-ville de Nantes.

Nantes, France

Elle était attendue depuis la décision de justice l'autorisant la semaine dernière. L'évacuation des migrants du square Daviais a débuté, ce lundi matin, à Nantes. Ils ont été jusqu'à 376 à dormir là, en plein centre-ville, sous 283 tentes. Une partie d'entre eux est partie après avoir appris que la préfecture allait lancer leur expulsion.

#Nantes Les CRS interviennent depuis 8h30 pour déloger les migrants installés square Daviais. L'opération se déroule dans le calme. pic.twitter.com/jW6pR3XcUb — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) July 23, 2018

Il n'y aura pas de solution d'hébergement pour tous

Les migrants rangent leurs affaires sous la surveillance d'une cinquantaine de CRS et dans le calme. "Pas de cri, pas de destruction de tentes, pas de violence", décrit notre reporter sur place. Comme prévu, des documents leur sont distribués en français, en anglais et en arabe sur lesquels il leur est demandé de se rendre à la salle de l'Égalité, boulevard Léon-Jouhaux, quartier Chantenay. Là, les services de la préfecture et de l'office français de l'immigration vont examiner la situation de chacun : sont-ils demandeurs d'asile ? Comment sont-ils arrivés en Europe ? Une solution doit ensuite être proposée à chacun. Mais Jean-Christophe Bertrand, le directeur départemental de la sécurité publique reconnait "qu'il n'y aura pas de solution d'hébergement pour tous".

VIDEO Le directeur départemental de la sécurité publique de Loire-Atlantique Jean-Christophe Bertrand est présent : "deux unités de CRS interviennent. Les migrants sont orientés salle Égalité" #Nantespic.twitter.com/k8mKjRrrJ0 — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) July 23, 2018

La semaine dernière, la préfecture à annoncé avoir trouvé une centaine de places d'hébergement en Pays-de-la-Loire auxquelles il faut ajouter la centaine mise à disposition par la mairie de Nantes et plusieurs associations.