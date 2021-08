Nantes : les opposants au pass sanitaire dans la cour du Château des ducs de Bretagne

Les opposants au pass sanitaire ont choisi d'entrer dans la cour du Château des ducs de Bretagne, pour marquer leur sixième samedi de mobilisation. Au moins 2.500 personnes ont défilé dans le calme, à Nantes, en scandant "liberté" et "Macron démission".

L'image est avant tout symbolique. Les plus de 2.500 opposants au pass sanitaire sont entrés dans la cour du Château des ducs de Bretagne, ce samedi après-midi à Nantes, alors que son accès n'est normalement autorisé que sur présentation de ce fameux pass. Les manifestants se sont massés sur les coursives et sur les marches du monument avant qu'un homme, muni d'un mégaphone, appelle les personnes présentes à se rejoindre plus tard pour "une terrasse sans pass".

A Nantes, les chiffres de ce sixième samedi de mobilisation sont similaires à ceux du week-end précédent. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Une mobilisation dans le calme

Le circuit des manifestants est maintenant bien rodé. Après s'être donné rendez-vous à la croisée des trams, le cortège s'est ensuite dirigé vers le CHU de Nantes avant de retrouver le centre-ville. Au rythme de "Liberté" et de "Macron démission", les contestataires ont défilé dans le calme, sous une pluie intermittente. Comme depuis le début de la mobilisation, ils réclament en premier lieu le retrait d'un pass sanitaire devenu obligatoire, le 9 août dernier, dans les restaurants, bars, cafés ou encore théâtres et cinémas.

