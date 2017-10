Loire-Atlantique : à partir de novembre, les Pacs ce n'est plus au tribunal mais à la mairie

Novembre 1999-Novembre 2017. 18 ans. Une page se tourne dans l'histoire du Pacte Civil de Solidarité. Fini les Pacs au tribunal. La compétence est transférée. A partir du 1er novembre, c'est en mairie que l'on se pacsera. La ville de Nantes s'organise.

Au 1er novembre, toutes les mairies deviennent compétentes pour Pacser. Finis les déplacements jusqu'au Tribunal d'Instance (TI). Pour la directrice de greffe du TI de Nantes, Sylvie Monier, c'est un vrai plus. Son service enregistrait chaque année 3000 PACS, les partenaires arrivaient de partout -de toutes les communes du ressort du tribunal,150 au total- aussi bien d'Ancenis que de Nozay ou de Vallet.

Le transfert du Pacs aux officiers d'état civil en mairie est aussi vécu comme une grande avancée pour ce jeune couple :

Ça va permettre de fluidifier le débit, car nous on a eu six mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Et puis ce sera plus convivial."- Emma et Maxime