"Certains retraités disent qu'ils vont se suicider", témoigne une salariée de la Carsat à Nantes

C'est un vrai malaise chez beaucoup des 650 salariés de la Carsat (Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail) Pays-de-la-Loire. Ils étaient près de 70, venus de toute la région, à se rassembler, ce mardi 20 septembre après-midi, devant le siège régional, place de Bretagne à Nantes. Ils demandent des conditions de travail plus saines.

Un nouveau logiciel défaillant

Un des maux que les salariés rencontrés partagent, c'est ce nouveau logiciel avec lequel ils travaillent depuis octobre 2021. Il sert à calculer les retraites et à mettre à jour les carrières. "Avant, les logiciels étaient anciens mais efficace. Aujourd'hui on peut passer plus d'une heure à traiter un dossier, là où avant ça nous prenait 15 minutes. Et quand un dossier n'est pas à jour, ça crée une 'anomalie' sur le logiciel, tout dysfonctionne", explique Sarah Papin, élue CGT et salariée en agence de retraite à Cholet. Tous les jeudis les salariés de la Carsat Pays de la Loire travaillent avec l'ancien système, "on appelle ça des journées retour arrière, on arrive à passer trois fois plus de dossier qu'une journée classique", développe Sarah.

Certains assurés disent qu'ils vont se suicider. Hélène Bouhouf, salariée à Vertou.

La conséquence pour les retraités, c'est que certains attendent plus de six mois leur pensions. "On a certains assurés qui vivent avec 78 euros de retraite en attendant", déplore Hélène Bouhouf, également élue CGT et salariée à Vertou. Il y a beaucoup de réclamations, des assurés qui viennent en accueil et qui ne peuvent plus payer leur loyer et qui vont se retrouver interdits bancaires. On n'a aucune solution et surtout aucun délai à leur apporter... Des collègues le vivent très mal parce qu'il y a des assurés en pleurs, d'autres qui disent qu'ils vont se suicider."

Le cas complexe des indépendants

Et puis d'autres très en colère, comme Denis. Un travailleur indépendant dans la construction, près de la retraite, inscrit depuis juin 2022 et qui n'a toujours pas eu de nouvelles de la Carsat. Il est venu au rassemblement pour faire valoir ses droits et critiquer la mauvaise gestion de son dossier. Son profil fait partie des plus complexes à gérer, explique Daniel Roger, qui représente les retraités et les personnes âgées au département de Loire-Atlantique : "Pour les indépendants il faut faire tout l'historique de leur carrière. Et ça se comprend que ces gens-là souhaitent avoir tout de suite leur pension versée, de toute façon c'est une obligation par la loi. Mais cela dit, il n'y a rien à faire devant cette situation".

Un recours possible

Il existe néanmoins un recours, que Daniel Roger s'empresse de préciser. "Si des personnes ont des difficultés, elles peuvent adresser un courrier à la commission d'action sociale, parce qu'elle peut éventuellement leur attribuer une avance, en versant une partie de leur pension en attendant la liquidation de celle-ci".