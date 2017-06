Nantes lutte contre les chats errants

Les petits félins prolifèrent à Nantes. Depuis février, la municipalité travaille en partenariat avec deux associations pour lutter contre ce phénomène. Une opération est en cours dans le parc de la Moutonnerie.

Gare aux chats errants ! Ils prolifèrent à Nantes. Depuis le début de l'année, la municipalité travaille en partenariat avec deux associations Les griffes de l'espoir et Chiens, chats et compagnie pour lutter contre ce phénomène. La première opération a permis la capture d'une vingtaine de chats dans le quartier du Breil. Deux actions sont en cours: une au quartier Malakoff, l'autre au parc de la Moutonnerie, près de la gare.

Pour attirer les chats du parc, l'association Les griffes de l'espoir posent des trappes dans l'herbe. "Quand ils sentent la nourriture, ils rentrent dans la trappe, qui se ferme automatiquement toute seule" explique Ludovic Bidet, le président de l'association. Si les chats prolifèrent, c'est parce qu'ils sont nourris par le voisinage. "Il y a des gamelles sur les murs, il y a des gamelles entre les voitures, décrit Ludovic Bidet. C'est compliqué d'attraper les chats quand il y a déjà de la nourriture."

Si les chats errants prolifèrent, c'est notamment parce qu'ils sont nourris par le voisinage. © Radio France - Sarah Vildeuil

Stérilisés et identifiés

Depuis avril, l'association a attrapé une dizaine de chats errants dans le parc de la Moutonnerie. Avec l'arrivée de l'été, Ludovic Bidet craint de voir encore plus d'animaux errer dans la ville. "Chaque année, au mois de juillet, et au mois d'août, nous devons refuser près de 200 à 300 chatons lors des abandons. Nous ne pouvons pas accueillir tout le monde" se désole Ludovic Bidet. Lorsque les chats sont attrapés, ils sont stérilisés et identifiés, avant d'être relâchés ou adoptés. La municipalité de Nantes a débloqué un budget pour ces actions. "Pour le moment nous avons prévu 4 000 euros pour cette opération qui démarre cette année, précise Thomas Quéro, l'adjoint en charge des espaces publics à Nantes. On se garde évidemment la possibilité d'intervenir sur d'autres sites au fur et à mesure des signalements, ou de nos connaissances."

Une action municipale est aussi en cours dans le quartier Malakoff avec l'association "Chiens, chats et compagnie". Sa présidente Brigitte Bonnard souligne l'importance de travailler avec ceux qui nourrissent les chats: "Ils savent par exemple si un chat vient picorer de la nourriture alors qu'il appartient à quelqu'un." Brigitte Bonnard insiste sur le fait qu'il s'agit d'un travail sur le long terme: "Si vous avez un problème, un nouveau chat qui arrive, un chat avec une patte cassée, vous nous appelez, on revient."

Les deux associations travaillent aussi dans d'autres secteurs de la ville et dans d'autres communes de l'agglomération.