Nantes : "on lutte dans les bassins, on ne nage plus, trop de monde !"

La piscine Léo Lagrange de Nantes va rester fermer jusqu'au 6 novembre. Les travaux débutés à la mi-juin ont pris un mois de retard. Les nageurs qui s'apprêtaient à reprendre le chemin des bassins au mois d'octobre sont démunis, et les nageurs occasionnels luttent dans des couloirs bondés.

La piscine Léo Lagrange de Nantes, autrement appelée "Gloriette", va rester fermer jusqu'au 6 novembre. Elle accueille chaque année entre 300 000 et 320 000 nageurs, dont de nombreux scolaires et adhérents d'associations.

Les travaux de rénovation - refaire l'étanchéité d'un des grands bassins, changer une partie du carrelage des plages et remplacer le système d'éclairage des bassins- entrepris à la mi-juin ont pris un mois de retard. La mairie explique que cela est dû à la défaillance d'une entreprise de faïence.

Les nageurs qui s'apprêtaient à reprendre le chemin des bassins au mois d'octobre sont démunis. Patrica Rousseau est la présidente du club "Nantes Natation". La fermeture de la piscine laisse 800 nageurs "sans eau".

Nantes Natation milite depuis de longues années pour la construction d'une septième piscine à Nantes.

Les nageurs occasionnels se rabattent sur les cinq autres piscines de Nantes. Conséquence, à celle de la Petite Amazonie (quartier Malakoff) c'est l'embouteillage, surtout à la pause méridienne.

C'est compliqué de nager. Entre midi et deux, le bassin est surchargé au bout de dix minutes. On lutte, on ne nage plus, on se bat pour ne pas se prendre une palme."- des nageurs