C'est le quatrième samedi de manifestation consécutif contre le pass sanitaire. Plus de 5.000 personnes étaient présentes dans le cortège à Nantes, les commerçants et les touristes observent souvent d'un drôle de regard ces cortèges.

Nantes : manifestation hebdomadaire le samedi, les commerçants et les touristes n'en "peuvent plus"

Nouvelle journée de mobilisation contre le pass sanitaire ce samedi dans toute la France. Dans les rues de Nantes, ils étaient plus de 5.000 à former un cortège pour s'opposer à la mise en place de cette mesure ce lundi. le premier jour du week-end est devenu un rendez-vous hebdomadaire pour les rassemblements de manifestants. Les commerçants sont souvent exténués de cette situation.

"On n'en peut plus, souffle un restaurateur de la place Graslin. Chacun a son avis sur la pass sanitaire, mais nous on a pas le choix on est obligés de subir." Il déplie sa terrasse à la va-vite après le passage des manifestants. Chaque semaine il estime perdre 20% de son chiffre d'affaires à cause des manifestations.

Sur les terrasses, les clients restent tant que la situation reste calme © Radio France - Matthieu Bonhoure

Commerces barricadés

Quelques centaines de mètres plus loin, le cortège passe devant les Galeries Lafayettes qui se barricadent sans attendre. Les clients à l'intérieur sont bloqués et devant les grandes grilles, d'autres personnes attendent pour entrer. "C'est horrible, ça me dérange beaucoup", explique Isabelle, une touriste venue pour le week-end.

les manifestants s'éloignent, les vigiles vérifient que personne n'est resté et rouvrent alors les portes. Sous le bruit métallique, quelques client lâchent un petit cri de joie. Les affaires reprennent alors, comme si rien ne s'était passé. "C'est une habitude ici", confie un passant à propos des manifestations le samedi.

Une partie des commerces se barricadent avant les manifestations , comme cette banque dans le centre-ville © Radio France - Matthieu Bonhoure

Touristes désemparés

À deux pas de la préfecture, dans une boulangerie, même inquiétude et la terrasse est déjà pliée. Derrière son comptoir, Florence est inquiète : "Cela fait au moins deux ans que ça dure !" Comme un ras-le-bol dans sa bouche et celle d'une partie de la population. "On va se retrouver à ne plus pouvoir embaucher d'étudiants pour des petits contrats le week-end", glisse-t-elle.

Une situation parfois difficile à vivre pour une partie des touristes. "C'est contraignant parce que ça limite l'accès à différentes activités ou commerces", raconte Clément, présent à Nantes pour le week-end. Il est venu accompagné, mais devant le cortège il semble un peu perdu face à cet afflux de personnes en plein centre-ville.

Quelques manifestants sont montés sur une des œuvres du Voyage à Nantes © Radio France - Matthieu Bonhoure

Manque à gagner

Le cortège termine sa déambulation sur la place Royale, ils remplissent rapidement presque tout l'espace sur la place et un tour de parole s'installe. "Tous les samedi il faut s'attendre au pire et au meilleur, mais c'est souvent le pire", explique Emmanuel, responsable d'une des terrasses sur la place.

"Soit on arrive à gérer, ou alors on fait rentrer les gens à l'intérieur avec les gaz lacrymogènes", précise-t-il. Souvent sa terrasse se vide sous les affrontements. Ce qui donne un manque à gagner car avec la panique nombreux sont ceux à partir le plus vite possible et donc sans payer. Déjà, une partie des manifestants parlent de se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle manifestation.