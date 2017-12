Nantes, France

Nantes Métropole attire chaque année toujours plus d'habitants selon les chiffres du recensement de l'Insee publiés mercredi. La capitale des Pays de la Loire et les 23 communes du périmètre de la métropole comptent 630 372 habitants (au 1er janvier 2015), soit 42 850 de plus qu'en 2010.

Nantes est bien sûr la ville la plus peuplée avec 303 382 habitants, Saint-Herblain reste la deuxième ville de la métropole avec 45 786 habitants (+ 2633 en cinq ans), Rezé occupe la troisième marche et flirte avec la barre des 40 000 habitants (39 649). Dans l'ordre décroissant, on trouve ensuite Saint-Sébastien-sur-Loire (26 371), Orvault (25 634), Vertou (23 124) et Couëron (20 573), quatre villes de la première couronne.

Carquefou se rapproche de la barre des 20 000 habitants

Il y a ensuite quatre villes dont la population est comprise entre 15 000 et 20 000 habitants, Sainte-Luce-sur-Loire (15 172), Bouguenais (18 8 15), la Chapelle-sur-Erdre (19 159) et sa voisine Carquefou (19 411).

Saint-Léger-les-Vignes petit poucet de la Métropole

Toutes les communes de Nantes Métropole gagnent des habitants y compris les plus éloignées et les plus petites à l'image de Saint-Léger-des-Vignes, le village a gagné 190 habitants en cinq (ils sont désormais 1708), ce qui représente un taux de croissance annuelle de 2,4%. Certaines villes font encore mieux comme Bouaye (4,1%) et Sainte-Luce-sur-Loire (5%), des chiffres très au-dessus de la moyenne nationale qui est de 0,5%.