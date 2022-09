Nantes Métropole : des mousseurs distribués aux habitants pour économiser l'eau du robinet

Après un été caniculaire, la métropole de Nantes a annoncé mardi 6 septembre une série de dix mesures pour répondre à l'urgence climatique et accélérer sa transition énergétique.

La gestion de l'eau

L'un des grands axes de ces mesures concerne la gestion de l'eau potable. La Métropole veut inciter les particuliers à consommer moins. Pour cela, elle va distribuer gratuitement des "mousseurs", des systèmes d'économisation de l'eau que les habitants pourront installer sur leurs robinets. Ils permettent de réduire "jusqu'à 60% la consommation d'eau", souligne la maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, Johanna Rolland. "Vous imaginez à quel point c'est utile pour le climat, mais aussi pour le porte-monnaie des familles qui, en ce moment, en ont quand même bien besoin."

Dès janvier 2023, la collectivité accordera également une aide de 50 euros pour installer des récupérateurs d'eau de pluie.

Une eau de pluie utilisée de plus en plus souvent pour nettoyer les rues de la métropole. Fini le lavage des chaussées à grandes eaux. Et désormais, l'eau des pataugeoires nantaises servira à arroser les espaces verts. "Il s'agit de ne pas renvoyer cette eau sans qu'elle puisse être utilisée pour l'arrosage, justement de nos espaces verts. Et donc nous allons opérer ce changement très rapidement, notamment pour l'été à venir", explique Robin Salecroix, vice-président de la métropole de Nantes en charge de l’eau et de l’assainissement.

Un système d'arrosage dit "goutte à goutte" des arbres est aussi expérimenté.

"C'est aussi le sens des travaux que nous mettons en œuvre sur l'espace public pour rénover nos réseaux d'eau et d'assainissement, et notamment sur l'eau potable. Nous sommes à un niveau de rendement de notre réseau à plus de 88 %. L'idée, c'est d'aller encore plus loin dans les années et les mois qui viennent pour que chaque goutte d'eau prélevée dans la Loire puisse arriver au robinet et que nous en perdions le moins possible sur la route", poursuit Robin Salecroix.

La sobriété énergétique

Par ailleurs, Nantes Métropole s'engage notamment en terme de sobriété énergétique. Cela veut dire par exemple, 1°C de moins dans l'air et dans l'eau des piscines, ou la suppression de l'eau chaude dans les bureaux de la ville et de la métropole.

Certains bâtiments publics ne seront plus éclairés la nuit, comme l'Hôtel de ville, le théâtre Graslin et le Château. "Là ou on est sûr que ça ne pose pas de question de sécurité, parce qu'à Nantes on ne choisit pas entre l'écologie et la sécurité", précise Johanna Rolland. La totalité de l'éclairage public passera au LED d'ici 2026.

La végétalisation de l'espace urbain

Enfin, la collectivité veut une ville plus verte. En plus des sept hectares déjà prévus dans le plan "Pleine terre", elle cherche à retirer un hectare de bêton supplémentaire dans le centre de Nantes. Un plan de végétalisation verticale de bâtiments comme la Manufacture est également en projet.