Nantes métropole : la collecte des déchets recyclables suspendue

Conséquence de l'épidémie de coronavirus et des mesures annoncées par le gouvernement, Nantes métropole a suspendu mardi et jusqu'à nouvel ordre la collecte des déchets recyclables.

Parmi les conséquences qui découlent des mesures annoncées par le gouvernement dans le cadre du stade 3 de l'épidémie de coronavirus, le ramassage des bacs et des sacs jaunes a été suspendu mardi et jusqu'à nouvel ordre à Nantes et dans la métropole. La collecte des déchets recyclables est donc interrompue, les particuliers et les résidents de logements collectifs sont invités à ne pas sortir les containers.

La ville demande à ne pas laisser les containers à l'extérieur © Radio France - Véronique Sapet

La collecte des déchets ménagers continue d'être assurée mais les services de la métropole demandent aux usagers de sortir les bacs bleus uniquement les jours de collecte et lorsqu'ils sont pleins.

Par ailleurs, toutes les déchetteries ainsi que les écopoints sont fermés dans l'agglomération.