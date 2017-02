Nantes Métropole veut un grand parc en bord de Loire sur l’Île de Nantes

L'Île de Nantes va se métamorphoser dans les décennies à venir. De son passé industriel, elle se tourne vers un futur en bleu et vert entre création de grands parcs et aménagement de la rive sud. Au milieu de la nature, 6000 logements vont également sortir de terre.

L'Île de Nantes a connu un tournant majeur lors de la chute des chantiers navals Dubigeon dans les années 1980. Après avoir complètement repensé l'espace, Nantes Métropole, sous l'impulsion de sa présidente Johanna Rolland, a décidé de recentrer la vie de la métropole sur elle et de lui donner un visage beaucoup plus vert.

La première étape a consisté à sélectionner un nouveau cabinet d'architecte, dirigé par Jacqueline Osty, dont l'audace a plu à la maire de Nantes, Johanna Rolland. "Au départ, nous avions décidé d'implanter un parc au cœur de l'Île. Puis le projet de Madame Osty, d''ouvrir le parc sur le fleuve, nous a paru très audacieux. Cela a pesé très lourd dans la décision de les choisir".

C'est au sud-ouest de l'Île que tout va se passer avec la création, à l'image du Parc des Chantiers au nord (avec les Machines de l'Île, le hangar à Bananes...), d'un grand parc complètement ouvert sur la Loire au sud. Il fera d'ailleurs face au futur parc sur la rive d'en face à Pirmil. Et l'originalité du projet porté par Jacqueline Osty, c'est la création d'un réseau de parcs, de traverses "vertes" entre les futurs quartiers d'habitation. D'ici à 2037, 6000 logements sortiront de terre, de maximum sept étages, à l'image des constructions actuelles quartier de la Prairie-au-Duc.

Les Nantaises et les Nantais me disent qu'ils ne veulent plus du béton. Ils veulent le retour de la nature et c'est ce que nous allons faire avec ce grand Parc de Loire, qui pourra même devenir le Parc de l'Estuaire avec celui des Chantiers, celui de Pirmil, le projet du Bas Chantenay. Le retour de la douceur de vivre à Nantes" - Johanna Rolland, présidente de Nantes Métropole