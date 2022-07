Nantes Nord : Ils veulent sauver des arbres menacés par un projet immobilier

Ils se mobilisent contre un projet de construction d'un immeuble sur un des rares poumons verts de leur quartier. Une quarantaine de personnes : des riverains, mais aussi des militants associatifs venus de toute la métropole nantaise, se sont rassemblés ce jeudi après-midi au 72 Avenue du Bout des Landes à Nantes.

Ils dénoncent un projet immobilier porté par le Crédit Agricole Immo. Il s'agit de faire sortir de terre un immeuble 2.500 m2, 44 appartements sur une parcelle arborée de 4.500 m2. Actuellement, sur cette parcelle, il y a seulement une maison vide de 170 m2. Pour la réalisation de ce projet immobilier, 22 arbres seront abattus.

Un premier projet retoqué

Un premier projet avait été retoqué il y a deux ans par la métropole, depuis le promoteur a revu sa copie et promis de sauver les chênes centenaires, mais ce n'est pas suffisant pour les riverains qui ont déposé un recours gracieux devant la justice.

Le chêne, c'est le meilleur dépollueur

"Il y a quand même des arbres qui ont 50 ans et plus", explique Sophie Tiger qui est à l'origine d'une première pétition il y a quatre ans et du recours en justice. "Et de toute façon tous les arbres sont nécessaires pour la fraîcheur pour l’oxygène. En plus on est près du périph' qui a été agrandi. Un chêne c’est le meilleur dépollueur. De plus, on est sur une zone humide avec la nappe phréatique qui est affleurante. Les constructions voisines sont déjà fragilisées" .

Sophie Tiger raconte aussi qu'avant la construction des trois immeuble voisins, sur la propriété, il y avait beaucoup d’arbres, de verdure, il y avait aussi des oiseaux et ils ils ne sont plus là.

Un promoteur veut construire un immeuble dans cette parcelle arborée du quartier du Bout des Landes à Nantes © Radio France - Nicolas Crozel

On abat quinze arbres, on en replante trois pour faire joli et on dit aux pauvres : voyez on vous verdit

Venu manifester aux cotés des riverains, Patrick Eade de l'association "60 millions de piétons" dénonce lui "la schizophrénie" de la municipalité nantaise. "Aujourd'hui il y a des beaux projets dans l'hyper centre de Nantes, sur les bords de Loire, là-bas oui on enlève le bitume, oui on verdit, pour faire une ville "carte postale", une ville qui participe aux concours de la ville la plus la verte, la plus ceci, la plus cela et pendant ce temps les promoteurs bétonnent en périphérie, bétonnent les quartiers populaires, c'est de la discrimination. On abat quinze arbres, on en replante trois pour faire joli et on dit aux pauvres : voyez on vous verdit."

Ecoutez l'interview de Patrick Eade Copier

Pour autant, les opposants reconnaissent qu'il faut bien trouver des terrains pour construire face à la demande de logements mais "il faut construire autrement et utiliser des zones déjà artificialisées, réhabiliter les bureaux, les transformer en logement. Évidemment ça coûte plus cher mais la terre c’est notre lieu de vie, on ne peut pas tout détruire et espérer avoir une vie correcte, il faut savoir ce que l’on veut", conclut Sophie Tiger.

Le projet suspendu

En attendant, et compte tenu du recours gracieux, le projet est bloqué. L'office national de la biodiversité a été saisi et demande qu'un inventaire de la faune locale soit réalisé par le promoteur, ce qui prendra de longs mois.

Ecoutez l'interview de Sophie Tiger Copier