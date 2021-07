Nantes : nouvelle manifestation contre le pass sanitaire ce samedi

Encore un samedi de manifestation contre le pass sanitaire à Nantes. Le troisième de suite ce 31 juillet. Les forces de l'ordre estiment qu'il devrait y avoir plus de 3.000 manifestants. La semaine précédente, ils étaient plus de 4.000. Cette fois, deux syndicats appellent à se joindre au rassemblement : la CGT et Force ouvrière.

Des manifestations similaires sont annoncées dans plus de 150 villes en France ce samedi, dont Saint-Nazaire à 14h devant la mairie.