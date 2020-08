Nantes : pas d'obligation de port du masque dans les rues

Alors qu'à Lille, la préfecture a imposé l'obligation du port du masque dans l'espace public ouvert, la préfecture de la Loire-Atlantique indique qu'il n'est "pas prévu à l'heure actuelle d'arrêté similaire à celui pris par le préfet du Nord". La préfecture de Loire-Atlantique rappelle que cette mesure n'est prise que "si les indicateurs sanitaires font état d'une évolution négative de la situation sanitaire [...] Ce n'est pour l'heure pas le cas à Nantes ni dans aucune commune de la Loire-Atlantique, où tous les clusters sont actuellement maîtrisés". La préfecture rappelle qu'elle pourra prendre un tel arrêté,"si les circonstances l'exigent".

Le président de Plein Centre lance un appel aux bars, cafés et restaurants

Jean Castex, le Premier Ministre a appelé lundi les Français à "ne pas baisser la garde" pour "éviter un reconfinement généralisé". Olivier Dardé, le président de l'association de commerçants Plein Centre lance un appel aux cafés, bars et restaurants, "le soir et la nuit, il faut faire attention aux distanciations, au port du masque. Il y a des règles sanitaires, il faut vraiment les respecter et surtout sur les terrasses". La Ville de Nantes dit suivre "avec grande attention l'évolution de l'épidémie". La mairie explique travailler "en étroite relation" avec la Préfecture, pour adapter ses décisions.

Le directeur de Voyage à Nantes, se pliera à la décision du préfet

Jean Blaise, le directeur du Voyage à Nantes © Maxppp - Olivier Lanrivain

Le "Voyage à Nantes" ouvre samedi prochain. Cette manifestation artistique attire des centaines de milliers de visiteurs. Jean Blaise, le directeur du VAN avoue "réfléchir" à cet afflux. "Le port du masque, je ne pense pas", dit Jean Blaise, en revanche, "il sera fortement conseillé et on aura des médiateurs qui demanderont au public de garder les distances et de mettre le masque". Masque Obligatoire ou pas devant les œuvres qui attireront le plus de public ? Jean Blaise se pliera à la décision de la préfecture de Loire-Atlantique, "Il n y a pas de négociation, on fera exactement ce que la préfecture nous dira".