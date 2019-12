Nantes : plus de 1 000 clients toujours privés de gaz ce mercredi soir

Nantes, France

Il s'agit de coupures volontaires selon GRDF qui a porté plainte contre X : au plus fort, depuis mardi, jusqu'à 1530 clients ont été privés de gaz dans les quartiers Zola, Chantenay et Canclaux. Ce mercredi soir, ils sont encore plus de 1 000.

75 agents sur le terrain

Pourquoi cela prend-il autant de temps ? Parce que les 75 agents de GRDF doivent se rendre à chaque domicile pour fermer l'arrivée de gaz et ensuite revenir une seconde fois après que le gaz ait été remis en réseau.

Le site infocoupure.grdf.fr vous permet de suivre la situation à votre adresse, en temps réel. Vous pouvez également appeler (24h/24) le 0 800 47 33 33.