Nantes : plus de 1 500 personnes manifestent dans le centre-ville contre le pass sanitaire

L'hélicoptère de la gendarmerie a encore survolé pendant plusieurs heures le centre-ville nantais, ce samedi après-midi. En ce 17 juillet, soit 5 jours après l'annonce par Emmanuel Macron de la généralisation du pass sanitaire pour les lieux regroupant plus de 50 personnes et l'obligation vaccinale à tous les personnels soignants, applicable dès le 21 juillet, 1 500 personnes environ ont défilé dans les rues de Nantes. De nombreux autres rassemblements ont eu lieu dans plusieurs autres villes de France.

"Dictature sanitaire"

"La dictature en marche", "Macron démission", "Génocide" ; les slogans, scandés par nombre de manifestants et écrits en grande lettres sur des pancartes, témoignent de la colère de certains. "On ne se laissera pas faire", confie un manifestant qui ne souhaite pas donner son nom. "On file tout droit vers la dictature", renchérit Carine, pancarte à la main.

Les quelque 1 500 manifestants ont défilé dans Nantes, ce samedi 17 juillet. © Radio France - Sarah Mansoura

Alors que le cortège s'est mis en route, vers 14h30, en direction de la préfecture de Nantes, un important dispositif de police a été mis en place pour bloquer le passage et l'accès au quai Ceineray, au niveau du Monument aux morts. Le cortège, qui a continué de s'épaissir au fil de l'après-midi, a donc contourné le cordon de sécurité par le quai de Versailles, avant de trouver un autre mur de CRS au niveau du monument aux 50 Otages.

Il s'agit du deuxième rassemblement de ce type cette semaine à Nantes. Une précédente manifestation a réuni plusieurs centaines de personnes, ce mercredi 14 juillet.