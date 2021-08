Nantes : plus de 2.000 personnes dans la rue 6 jours après l'entrée en vigueur du pass sanitaire

Pour ce cinquième week-end de contestation contre le pass sanitaire, plus de 2.000 personnes ont défilé dans les rues du centre-ville de Nantes, ce samedi après-midi. Au rythme de "Liberté et vérité" ou de "ça suffit de contrôler nos vies", les manifestants exigent le retrait de cette mesure.

Les samedis se suivent et se ressemblent depuis plus d'un mois, dans le centre-ville de Nantes. Opposées à la mise en place par le gouvernement du pass sanitaire et à l'obligation vaccinale, plus de 2.000 personnes ont défilé dans les rues, contre quelque 5.500 une semaine plus tôt. Comme à l'accoutumée, le cortège a démarré dans le calme à la croisée des trams avant de passer sous les fenêtres du CHU. Dans une ambiance bon enfant,les manifestants ont scandé "Liberté et vérité" ou encore "ça suffit de contrôler nos vies" en brandissant des drapeaux tricolores et quelques fanions syndicaux.

Près de 200 manifestations partout en France

Six jours après l'entrée en vigueur du fameux pass sanitaire, la contestation tend à prendre de l'ampleur. Dans une note adressée cette semaine au gouvernement, le service central du renseignement territorial tablait sur l'organisation de plus de 200 manifestations dans le pays et une participation d'au moins 250.000 personnes dans toute la France, principalement au sud de la Loire.