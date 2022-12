Nantes : pour affronter le froid, la poissonnière du marché Zola a une botte secrète

"C'est un temps à manger des maquereaux en grillade !" Cédric, le poissonnier, plaisante mais, derrière l'étal, son employé Pierre-Antoine réchauffe comme il peut ses doigts glacés : "Je mets de l'eau chaude". Bonnet sur la tête, grosse écharpe autour du cou, le jeune homme a aussi ressorti son blouson de ski : "C'est super !" affirme dans un éclat de rire celui qui travaille les autres jours de la semaine au marché couvert de Talensac, à Nantes.

ⓘ Publicité

Gaëlle, la patronne du Cœur de l'Océan, a, elle, pour se réchauffer une botte secrète. Enfin, deux plutôt : "A l'intérieur de mes bottes, j'ai des semelles chauffantes. C'est comme les chaufferettes, ça chauffe pour huit heures. C'est trop bien. On n'est pas si malheureux en fait sur les marchés !"

Même dans le froid, Gaëlle préfère travailler sans gants : "Pour préparer le poisson, c'est très compliqué avec des gants. On a besoin de sentir la matière." Et à cette occasion, on apprend que certains poissons sont plus froids que d'autres, comme la lotte ou le bar. Mais en réalité, la poissonnière préfère travailler avec un bonnet et une écharpe que par fortes chaleurs : "Ça abîme moins la marchandise. On n'a pas les frelons asiatiques, on n'a pas les mouches. Nous, c'est pas forcément quand il fait chaud qu'on est le mieux."

"On a connu pire, j'ai vu des stalactites sous le billot !"

Et puis, ils trouvent la chaleur auprès de leurs clients du Cœur de l'Océan. Comme cette dame qui évidera elle-même ses poissons, pour éviter au poissonnier de rester trop longtemps les mains dans le froid : "C'est tellement ch... à éplucher que je préfère le faire moi-même ! Il va y passer au moins dix minutes et il a mieux à faire."

Cédric, le poissonnier, remercie sa cliente de le prendre en pitié mais il vient de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, et il en a vu d'autres : "On a connu pire ! J'ai vu des stalactites sous le billot ! Là, faut commencer à s'affoler un peu mais aujourd'hui ça va", conclut-il en riant avant de retourner ouvrir ses coquilles Saint-Jacques. Sans gants.

loading