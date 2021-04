Des hélicoptères survolent l'Est et le Sud de l'agglomération de Nantes ce mardi après-midi et ce mardi soir. Il s'agit d'un exercice de l'armée de terre et de la gendarmerie.

Nantes : pourquoi des hélicoptères survolent l'Est et le Sud de l'agglomération ce mardi

Si vous habitez l'Est et le Sud de l'agglomération de Nantes, vous allez peut-être entendre et voir des hélicoptères ce mardi après-midi et ce mardi soir. Il s'agit d'un exercice de l'armée de terre et de la gendarmerie indique la Préfecture des Pays de la Loire.

Des tirs de munitions

Les hélicoptères pourront notamment survoler la ville de Carquefou à basse altitude. Les habitants des secteurs concernés pourront aussi entendre des tirs de munitions.

