Nantes : après le vol et l'incendie de son camion, une recyclerie de quartier lance un appel à l'aide

Nantes, France

A Nantes Nord, l'association Récup Halvèque lance une cagnotte. Elle s'est fait voler et incendier son camion, un Jumpy Citroën de 2012. Il a été retrouvé calciné le 16 janvier dernier à quelques kilomètres de là, dans le quartier de Doulon. Sans lui, elle ne peut plus déménager les meubles qui lui sont donnés, elle ne peut pas non plus récupérer les quatre tonnes et demi de produits alimentaires comme elle le faisait chaque semaine sur les marchés.

Ces dons profitent à 240 Nantais du quartier de la Halvèque-Beaujoire. Le président Noël Girouard nous reçoit dans le local en rez-de-chaussée d'une tour d'immeuble, surchargé de meubles et de bibelots.

On est dans un quartier difficile ici. Les gens sont en grande difficulté (financière). Certains n'ont pas assez d'argent pour nourrir leurs enfants. Ici on permet aux gens de se vêtir à pas cher. Il y a des pantalons à 1€." - Noël, le président

Gino fait partie des 25 bénévoles de l'association. Il est indigné :

Je reste partagé entre colère et tristesse. Il n'y a pas de raison de nous faire ça. On est là pour rendre service. Ici les gens du quartier peuvent trouver des meubles à 15-20 euros." - Gino, bénévole

Indignation aussi de Patricia, bénévole dans l'association depuis plus d'un an. Elle accueille les clients et étiquette la marchandise :

C'est vraiment dommage qu'on nous ait volé le camion. Il servait tous les jours. Sans lui on ne peut plus rien faire." - Patricia, bénévole

Certaines personnes, comme Edith (en photo), passent au local de l'association, 6 rue François Hennebique, verser un don. Une cagnotte est aussi ouverte sur "le pot commun". Ce jeudi, 99 personnes y ont participé et près de 3.000€ ont été collectés. Objectif : 10.000€.

Le local de Recup Halvèque ouvre les mercredis de 15h à 18h et le samedi de 10h à 15h.