Nantes : qui sera la prochaine Miss Curvy Pays de la Loire ?

Vous connaissez sans doute l'élection de Miss France. Mais connaissez-vous Miss Curvy ? Comprenez Miss Ronde. Samedi 14 mai, 20 heures, à Nantes, se tiendra l'élection de Miss Curvy Pays de la Loire 2022. Seuls critères pour participer au concours, avoir plus de 18 ans et faire au minimum une taille 42.

Six concurrents en lice

Six concurrentes, présélectionnées parmi une dizaine, tenteront de décrocher le titre : deux en Loire-Atlantique, une en Vendée, deux en Maine-et-Loire et une en Mayenne.

Ce sera une grande première pour Marie-Leila Fouchet, l'une des deux candidates de Loire-Atlantique. A 34 ans, cette habitante de Châteaubriant est veilleuse de nuit dans un centre d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. "Le titre me permettrait de prendre encore plus confiance en moi et de montrer aux femmes rondes que peu importe ce que les gens disent, on est belle !", souligne-t-elle.

Marie-Leila Fouchet, l'une des candidates à Maiss Curvy Pays de la Loire 2022. © Radio France - Concours Miss Curvy

Mais avant d'arriver à ce message d'acceptation de soi, la mère d'une petite fille de 6 ans a longtemps souffert. Timide, complexée par son poids. Harcelée à l'école, moquée par ses proches. C'est son mari qui l'a convaincue de participer au concours. Un challenge pour elle.

Regardez, on n'a pas besoin d'être mince pour être une reine de beauté ! - Marie-Leila Fouchet, candidate à Miss Curvy Pays de la Loire

"La beauté n'a pas de physique !, clame la candidate qui se décrit comme timide. Moi j'ai pris beaucoup de temps à aimer mon corps, est c'est grâce à Miss Curvy Pays de la Loire que j'y suis arrivée. Aujourd'hui, je porte des robes. Avant, je ne le faisais jamais. Je n'aimais pas mon ventre. On est forte, oui, mais on est belle !"

"Ça a changé ma vie !"

Samedi soir, c'est Manon Brizard, Miss Curvy Pays de la Loire 2021, qui remettra sa couronne à une autre femme. Un peu fébrile à l'idée de tourner la page de miss, la castelbriantaise de 23 ans se réjouit, elle aussi, d'avoir pu prendre confiance en elle et aidé d'autres personnes à en faire de même.

Plus forte aujourd'hui dans sa vie personnelle comme professionnelle, elle estime qu'il était temps d'ouvrir ce type de concours à d'autres critères de beauté, car "nous représentons 40% des femmes".

Au terme de son sacre, Manon Brizard gardera ainsi en mémoire une expérience emplie de "bienveillance". "Ça a changé ma vie !", confie-t-elle simplement.