Nantes : réouverture des jardins partagés et familiaux

Il sera de nouveau possible pour les nantais d'aller soigner leur jardin partagé ou familial, à partir de ce mercredi 22 avril 16 heures ! Johanna Rolland a décidé de rouvrir les jardins collectifs, fermés depuis le 23 mars dernier, "au vu de la stabilisation relative de la situation sanitaire sur notre territoire" et à la demande des associations concernées. "Je sais pouvoir compter sur le sens des responsabilités de nos jardinier nantais et leur respect des consignes sanitaires," précise le maire de Nantes.

Une réouverture encadrée : gestes barrières, attestation de déplacement et justificatif d'adhésion à une association

L'accès aux jardins collectifs est cependant très encadré. Le non respect de ces consignes est passible d'une amende. D'abord, vous devez vous munir d'une attestation de déplacement dérogatoire (cochez la case "déplacement lié aux achats de première nécessité"). Plus, vous devez impérativement avoir sur vous le justificatif de votre adhésion à une association de jardin collectif, avec le numéro de votre parcelle. Le non respect de ces règles est passible d'une amende.

Ensuite, selon que votre jardin est familial ou partagé, les règles diffèrent un peu. Interdiction d'être plus d'une personne par parcelle en même temps.

Pour les jardins familiaux, l'accès est autorisé aux jardiniers un jour sur deux en alternant les parcelles pairs et impairs, selon les jours pairs et impairs. De 9 h à midi le matin, de 16 h et jusqu'à 19 h dernier délai l'après midi.

Pour les jardins partagés, l'accès est autorisé selon le planning établi par l'association gérante. Chaque jardinier ne doit pas venir plus d'une heure sur la parcelle.