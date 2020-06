Nantes : réouverture des piscines avec des règles strictes

Les piscines nantaises rouvrent au public à partir de ce lundi. Cette réouverture était attendue depuis des mois par les inconditionnels de la natation. Mais cette réouverture se fait dans "le strict respect des consignes sanitaires", prévient la Ville de Nantes, et l'accueil des usagers sera limité à 20% de la capacité habituelle.

Baignade dynamique

Quatre des six piscines nantaises rouvrent : la piscine Jules Verne, la piscine Léo Lagrange, la piscine des Dervallières et la piscine de la Petite Amazonie. Comme chaque année, la piscine de la Durantière ferme ses portes au moment où celle des Dervallières prend le relais, et celle du Petit Port est fermée pour travaux.

Dans ces quatre piscines, la jauge est restreinte. L'accueil des usagers est limité à 20% de sa capacité habituelle. Par ailleurs, le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans à l'entrée et à la sortie des vestiaires. Un sens de circulation unique est mis en place pour éviter les croisements et permettre une distanciation physique de un mètre. Les vestiaires collectifs sont fermés et aucun matériel de sera mis à la disposition du public. Interdit de barboter dans l'eau, comme sur les plages, la baignade doit être dynamique.

Jusqu'au 6 septembre, le ticket d'entrée coûte moins cher : un euro pour tous les habitants de Nantes et la carte famille à 10 euros pour l'été.