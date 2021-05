Nantes : s’inscrire dans un bus pour pouvoir voter !

A l'approche des élections départementales et régionales, un bus "civique" itinérant sillonne chaque jour un quartier de Nantes. Lundi, il était stationné dans le secteur de Nantes-Erdre, devant un supermarché. Le but : aider les habitants à s’inscrire sur les listes électorales.

Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, c'est le moment de le faire avant les élections départementales et régionales, le 20 et 27 juin. Mis en place par la mairie, un bus "civique" fait le tour de la ville. Lundi 3 mai, il faisait étape devant un supermarché du Nord de Nantes.

Mes parents votaient pour moi par procuration, là il est temps de changer"

Dans la matinée, une petite dizaine de Nantais sont montés dans le bus "civique", pour s’inscrire ou obtenir des renseignements. C’est le cas de Pauline, poussette à la main, qui en profite avant d’aller récupérer ses courses : "Je ne savais pas qu’il y avait le bus ! Je suis passée devant en voiture pour aller chercher mon drive. Et j’en parlais à des copains hier : il fallait que je m’inscrive sur les listes électorales, parce que je suis toujours sur la même liste depuis que je suis jeune. Mes parents votaient pour moi par procuration, là il est temps de changer."

Proximité

Après Pauline, c’est au tour de Philippe de monter dans le bus. Il habite à 700 mètres d’ici et lui, est venu exprès : "J’ai vu le calendrier de passage public, je me suis dit « Tiens je vais le faire ». Je suis arrivé à Nantes il y a deux-trois ans, et vu les échéances électorales, c’était le moment. " Il ajoute : "C’est vraiment très proche de chez moi, donc pratique !" Philippe ressort du bus cinq minutes plus tard, avec le sourire : "C’est dans la boîte, ça y est, simple et efficace !"

Le bus "civique" de la Ville de Nantes installé devant un supermarché, dans le quartier Nantes-Erdre, lundi 3 mai. © Radio France - Clémence Pénard

Pour s’inscrire, selon Jean-Sébastien du bus civique, il vous faut simplement : "Une carte d’identité ou le passeport, en cours de validité, ou périmé depuis moins de cinq ans, et un justificatif de domicile de moins de trois mois." Lydie Rouleau, responsable des opérations citoyennes et des élections de la Ville de Nantes, rappelle : "Le bus ne fonctionnera que jusqu’à vendredi 7 mai, mais vous avez encore jusqu’au 14 mai – dernier délai - pour vous inscrire en mairie ou sur Internet."

Quatre possibilités pour s'inscrire :

Sur le site Internet de Nantes Métropole (https://metropole.nantes.fr/listes-electorales)



En mairie centrale ou dans les onze mairies de quartier



Par courrier en renvoyant à la mairie, le formulaire Cerfa accompagné d’une photocopie des pièces justificatives.



Auprès du bus civique qui sillonne encore la ville, jusqu’au vendredi 7 mai.

Dernières étapes :

- Mercredi 5 mai : Carrefour Boulevard Millerand – Rue Gaëtan Rondeau - Quartier Ile-de-Nantes

- Jeudi 6 mai : Haluchère – Boulevard Jules Verne (sur l'espace de stationnement du centre commercial Paridis) - Quartier Doulon – Bottière

- Vendredi 7 mai : esplanade skate park – place Alexis Ricordeau- Quartier centre-ville