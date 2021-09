Nantes : sans l'Allocation Adultes Handicapés, une double dépendance à son conjoint

Dans son appartment nantais, Marie-Eve Le Cras ne veut pas être encore plus dépendante de son mari qu'elle ne l'est déjà.

Depuis juin dernier, Marie Eve Le Cras ne reçoit plus l'Allocation Adulte Handicapé (AAH). Son fils a quitté le foyer fiscal amenant un rééquilibrage, pensé sur les revenus de son mari. Elle découvre donc avec stupeur qu'elle ne peut plus bénéficier de cette aide financière.

Atteinte par la maladie de Strumpell Lorrain, cette quinquagénaire a des difficultés pour se déplacer et utiliser les membres de son corps. Diagnostiquée autour de la quarantaine, elle avait toujours travaillé avant que son état se complique.

Cette femme dépend désormais de son mari. Avant elle touchait chaque mois un peu plus de 600 euros, une somme faible mais qui lui permettait d'avoir une forme d'autonomie. "Je vais quand même pas lui demander de l'argent de poche", souffle-t-elle à propos de son mari.

Marie-Eve Le Cras habite au sixième étage d'un immeuble avec ascenseur, la seule solution pour avoir un appartement adapté à sa situation. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Loi rejeté à l'Assemblée Nationale

"Cela remet en cause l'équilibre du couple qui est déjà précaire, raconte-t-elle. Avant mon salaire d'employée n'était jamais calculé sur celui de mon mari." En juin dernier, un texte devait arriver à l'Assemblée Nationale avec la "déconjugalisation" de l'AAH. Une proposition pour mettre fin à l'obtention de cette aide sous conditions de ressources du foyer, permettant aux personnes en situation de handicap de l'obtenir quel que soit le revenu de leur conjoint.

Mais cette mesure a été rejeté par la majorité présidentielle, alors que les oppositions de droite et de gauche soutenaient cet article de loi. "On paie nos impôts, on est gentils avec les autres, on en comprend pas c'est une injustice", se lamente Marie Eve Le Cras.

Dans son salon, il n'y a plus de magazines. "J'ai coupé cette dépense pour vivre, la lecture c'est ma passion mais je n'ai pas le choix", explique Marie-Eve Le Cras. © Radio France - Matthieu Bonhoure

"Je pense qu'une société qui ne s'occupe pas des plus faibles va droit dans le mur", Marie Eve Le Cras

Face à cette situation, cette femme est désespérée. Impliquée dans plusieurs associations elle ne s'y rend plus, les trajets lui coûte trop cher. "Je pense qu'une société qui ne s'occupe pas des plus faibles va droit dans le mur", souffle-t-elle.

En avril dernier, elle a profité d'avoir encore son AAH pour acheter quelques petits cadeaux pour Noël, en prévision de cette perte financière. "J'ai aussi pris quelque chose pour une amie dont l'anniversaire est en décembre, je voulais absolument lui donner un petit quelque chose", confie-t-elle

Aucune dépense "superflue"

Sa fille vient d'entrer en première au lycée, une année chargée en achats de livres pour les cours de littérature. Cette fan de lecture a quelques livres qu'elle peut lui donner, mais cela ne suffira pas. Alors elle va lui en "offrir pour Noël" sans moyen de faire autrement.

"Je ne peux pas dire à mes enfants : on va se faire une glace sur un banc, indique-t-elle. Ces dépenses de plaisir c'est proscrit." La gorge nouée, elle se confie sur cette situation difficile. Originaire de Strasbourg, elle n'a plus les moyens de rendre visite à sa famille : "mes parents sont enterrés là-bas, je ne peux même pas me recueillir sur leur tombe."