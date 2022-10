Nantes se souvient de ses otages exécutés en 1941 : dix sont enterrés au cimetière de la Chauvinière

Il y a 81 ans, le 22 octobre 1941, 48 otages étaient exécutés, deux jours après l'assassinat à Nantes du chef de la Kommandantur locale, le lieutenant-colonel Karl Hotz. Il a été abattu par un commando de résistants communistes et, en représailles, 16 hommes tombent sous les balles allemandes à Nantes, 5 au Mont-Valérien et 27 à Châteaubriant. Le plus jeune, Guy Môquet, 17 ans, deviendra le plus célèbre de ces otages fusillés.

Chaque année, la Loire-Atlantique se souvient. Plusieurs cérémonies ont lieu ce samedi à Nantes. Au Monument aux 50 Otages, en centre-ville, au Monument du terrain du Bêle, dans le quartier de la Beaujoire (où ont été exécutés les otages nantais) et enfin au cimetière de la Chauvinière, dans les quartiers nord. Dans ce carré militaire reposent des soldats, des civils victimes des bombardements pendant la guerre et - peu de Nantais le savent - 10 des 48 fusillés.

"A la mémoire des déportés, internés, résistants, patriotes morts sans sépulture" peut-on lire sur la stèle commémorative. © Radio France - Anne Bertrand

Le cimetière de la Chauvinière, aménagé en accéléré après les bombardements de 1943, a toujours été "réservé exclusivement aux victimes de la Guerre", indique un panneau à l'entrée. Les deux allées principales sont constituées de stèles de civils. Au fond du cimetière, deux carrés dédiés aux fusillés et aux militaires entourent le monument - un menhir de granit - érigé à la mémoire des Déportés. Et sous la stèle commémorative, on aperçoit une urne avec de la terre provenant du camp de Buchenwald.