Depuis le début de la crise sanitaire, les groupes Facebook "Nantes Tribe Up" sont devenus encore plus importants pour ceux qui s'y trouvent. Un moyen pour les habitants de s'entraider, de garder du lien social et le moral.

Coronavirus : sur Facebook, les groupes "Nantes Tribe Up" brisent la solitude des habitants

Nantes Tribe Up

L'équipe qui gère les différents groupes facebook de "Nantes Tribe Up"

"Nantes Tribe Up Community", c'est le nom de plusieurs groupes Facebook que les Nantais commencent à connaître. Le premier a été créé en 2016, et la communauté virtuelle (et réelle) ne cesse d'augmenter, encore plus depuis le début de la crise sanitaire. Pour le créateur Lionel Ahouansou, l'objectif a toujours été de créer du vivre ensemble.

50.000 abonnés sur les différents groupes

Claudine habite à Nantes depuis plusieurs années, mais si elle a gardé le moral pendant la crise sanitaire, c'est grâce à cette communauté Facebook : "Le groupe m'a aidée à rencontrer de nouvelles personnes, pour parler par exemple de cuisine, de sport ou de photo". Même sentiment pour Faiez qui a lui organisé une sortie dehors au mois de mars. "Ça m'a aidé, encore plus pendant cette période compliquée", explique le nantais.

Avec le coronavirus, on a eu plus de monde sur nos groupes Facebook. Surtout pour le sport, la cuisine ou l'entraide et le vivre-ensemble.

Lionel Ahouansou a créé le premier groupe en 2016, lui-même arrivait à Nantes et voulait rencontrer du monde. Aujourd'hui, il gère avec son équipe 18 groupes "Nantes Tribe Up", chacun avec un thème, et qui regroupent au total 50.000 personnes. Une belle réussite, mais le Nantais n'oublie pas pourquoi il a créé tout ça : "Je veux vraiment créer du vivre-ensemble, des gens qui sont là les uns pour les autres". Des valeurs qui plaisent à de nombreux habitants en recherche de lien social pendant cette crise sanitaire.

Lionel a aussi profité de la crise sanitaire pour créer un site internet et une page Instagram. La communauté Facebook est aussi devenue une association en janvier 2021.

