Nantes : sur le marché de la Petite-Hollande, on discute de la réforme des retraites

"Bonjour, contre la réforme des retraites, pour préparer la grève générale !" Ce samedi 14 janvier, Marc, militant du Nouveau parti anticapitaliste, en profite pour distribuer des tracts à l'entrée du marché de la Petite-Hollande à Nantes, sous la pluie. Elisabeth Borne, la Première ministre, a présenté son projet de réforme des retraites mardi dernier, faisant reculer l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Dans la foulée, les principaux syndicats ont annoncé une première journée de mobilisation jeudi prochain .

Une mobilisation massive ?

"C'est évident, il va falloir réussir la première mobilisation jeudi. On a l'habitude de distribuer des tracts sur ce marché, et là les gens prennent beaucoup plus facilement que d'habitude", raconte le militant. "Cela montre une certaine attente, une colère même."

Pourtant, entre les étals, le sujet n'est pas non plus sur toutes les lèvres. "On parle plutôt de la météo, de la pluie et du beau temps, que de la réforme des retraites", sourit Marie, vendeuse de fruits et légumes. "Je fais un métier qui me plaît assez pour mourir dans mes fruits et légumes !" Mais son collègue, Mohamed, vendeur itinérant de vêtements, a, lui, bien prévu d'être dans le cortège jeudi. "Je ferai tout pout y être, et une partie de mes collègues y sera. Tous les jours, on évoque le sujet, qui nous inquiète, parce qu'on se demande comment on va pouvoir assurer financièrement nos vieux jours."

Marion, une cliente, sera aussi dans le cortège, avec un peu moins de convictions. "C'est un sujet qui revient à répétition. C'est un peu lassant de voir des mobilisations qui n'aboutissent pas", soupire-t-elle. "Si on laisse faire, c'est qu'on accepte, c'est pour ça que je me mobilise. Mais de l'autres côté on voit une sorte d'essoufflement des mobilisations, une sorte d'individualisation aussi." Compliqué donc pour les syndicats de prévoir l'ampleur de la mobilisation.