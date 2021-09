Nantes : tensions autour de familles roms dans une copropriété de Bellevue

"Un enfer". Voilà ce que décrivent des propriétaires d'un bloc d'immeuble square des Rochelets, dans le quartier Bellevue à Nantes. Environ sept familles roms louent des appartements de cette copropriété de plus de 360 logements, les plus anciennes depuis 2 ans. Au fil des mois, la situation s'est dégradée. Cet été, "on est allé jusqu'à quarante appels de propriétaires à la police en une soirée", assure l'une d'eux, dans la copropriété depuis 15 ans.

Tapage nocturne, dégradation des locaux et des espaces verts, poubelles éventrées, présence de rats à cause de la nourriture à cause sur les pelouses, menaces : les points de crispation se multiplient. "Il y a des endroits qui sont devenus des zones de non-droit. On n'y passe plus."

"J'ai peur qu'un jour ça finisse mal. Il y a des gens qui ont déjà sorti les carabines ici." - une propriétaire

Malgré de nombreuses démarches auprès des pouvoirs publics, aucune n'a abouti, laissant les habitants dans un sentiment d'abandon. "C'est légitime, concède Abbassia Hakem, adjointe à la mairie de Nantes sur le quartier de Bellevue. Mais nous ne sommes pas restés sans rien faire."

Parmi les mesures énumérées par l'élue, le lancement d'une étude sur le quartier dans le cadre du projet de rénovation urbaine Grand Bellevue, étude à laquelle les membres du conseil syndical sont invités à participer. C'est aussi la sollicitation de médiateurs du quartier, ou encore la mise en place de collectes plus régulières des déchets.

"L'autorité publique ne peut pas intervenir sans autorisation sur des espaces privés." - Abbassia Hakem, adjointe sur le quartier de Bellevue

Le seul recours face à ces nuisances est de faire appel à la police nationale, souligne l'adjointe. Par ailleurs, il appartient au conseil syndical de rappeler à l'ordre les propriétaires sur leurs droits et leurs devoirs. "Tout le monde se défausse sur tout le monde, déplore une habitante. On n'est pas là pour palier les carences de l'Etat!"

"Personne ne veut prendre le problème à bras-le-corps" - une propriétaire

Un dialogue rompu

Après des mois de crispation dans cette copropriété, le dialogue est rompu et chacun assure de sa bonne foi. D'un côté, on revendique des preuves des nombreuses dégradations, photos et vidéos à l'appui. C'est faux, rétorque le propriétaire de quatre appartements occupés par des familles roms, qui ajoute ne pas avoir été recontacté depuis plusieurs mois.

"Comme ils sont visibles on leur met tout sur le dos. Des abrutis, il y en a, mais ce ne sont pas mes Roumains. Je les connais bien et j'en suis quasiment sûr, estime-t-il. D'autant qu'ils savent ce qu'ils ont à perdre. Trouver un propriétaire qui, comme moi, accepte de leur louer un appartement, c'est très compliqué!"

"Je connais bien la copropriété, et ces problèmes existaient déjà avant leur arrivée." - le propriétaire d'appartements occupés par des Roms

Le propriétaire dénonce un climat de racisme ambiant. Accusation rejetée en bloc par le camp adverse. Un point commun aux deux parties : la volonté affichée de se réunir pour trouver des solutions. La Ville espère pouvoir convoquer prochainement une assemblée générale de propriétaires afin de renouer le dialogue.

La copropriété des Rochelets à Nantes. - Photo de propriétaires