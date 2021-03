Nantes : un an après, les fanions de la rue Jean-Jacques Rousseau "vestiges" de l'amitié créé entre voisins

Autrefois vives, les couleurs des fanions de la rue Jean-Jacques Rousseau, à Nantes, sont aujourd'hui un peu passées. "Même si les guirlandes sont moins jolies, cela reste les vestiges d'une amitié, d'une création de liens qui s'est faite entre voisins", témoignent Ophélie et Mayeul. Sur le balcon, leur guirlande est toujours là. Mayeul se souvient l'avoir accroché lors du premier confinement :"avec un peu de ficelle et de l'huile de coude", sourit-il.

Virée en week-end entre voisins

Douze mois plus tard, il ne reste plus beaucoup de guirlandes. Certains habitants les ont détachés, à la demande de la mairie pour installer les décorations de Noël. D'autres riverains, eux, ont déménagé. A commencer par Bruna, l'une des premières à avoir lancé l'idée. "Ils ne sont plus aussi jolis que cela ne l'était, mais cela garde un petit peu l'esprit de village à l'italienne. Il n'y avait pas un jour où on ne trépignait pas d'impatience devant notre balcon pour discuter avec un voisin !"

Cécile et Bruna, anciennes voisines devenues amies après le premier confinement. © Radio France - Marie Roussel

Avec Cécile, son ancienne voisine de l'immeuble d'en face, elles se remémorent le premier confinement avec un peu de nostalgie. "Beaucoup de gens se sont retrouvés seuls chez eux, face à eux-mêmes alors que nous on était face à nos voisins, on pouvait échanger, boire un thé jusqu'à pas d'heure !" Le deuxième confinement était différent, certes, mais les liens qui se sont créés perdurent encore aujourd'hui. Certains sont partis en week-end ensemble, d'autres se retrouvent régulièrement pour se donner des nouvelles. "Le couvre-feu ne facilite pas les relations sociales, admet Cécile. Mais on se voit souvent au parc, avec les enfants, autour d'un goûter, on essaye de se voir dans la journée !"