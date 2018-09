Nantes : un BTS en un an pour les élèves sortis du parcours scolaire

Par Pascale Boucherie, France Bleu Loire Océan

A Nantes, le campus privé Saint Félix-La Salle propose un BTS du soir en un an pour les élèves raccrocheurs, ceux qui ont leur bac et qui sont sortis du parcours scolaire pendant au moins un an. La première promo vient de débuter les cours.