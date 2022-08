Nantes : un centre d'accueil éphémère pour lutter contre l'isolement des sans-abris

Alors que la région est touchée par des pics réguliers de chaleur cette été, la situation est encore plus compliquée pour les sans-abris. D'autant plus que pendant les vacances, la majorité des associations d'aide aux plus démunis ferment. À Nantes, l'un des rares lieux ouverts en juillet-août, le centre Solidair'été, se trouve près de la gare. Les dix bénévoles et employés y distribuent des colis alimentaires aux Nantais les plus précaires.

Il est 11 h, comme tous les matins, Claudine, vient chercher un sac de nourriture. "J'ai un œuf, du fromage et une boîte de sardines", décrit la retraitée. Ces provisions lui sont aujourd'hui indispensables : "Je viens ici prendre un casse-croûte parce-que je n'y arrive pas. J'ai travaillé toute ma vie et je n'ai rien".

Certains veulent parler, d'autres pas

Mokhtar tient le même sac à la main, quelques mètres plus loin. Il est à la rue depuis deux ans. Cet été, il vient au centre tous les jours et aime rester une ou deux heures pour discuter. "Je cause avec n'importe qui, s'amuse le vieil homme. Je suis ami avec les vieux, je suis ami avec les jeunes".

Pour Lydia, bénévole dans plusieurs associations, ce centre doit être un lieu d'écoute des sans-abris : "On se tutoie, ils connaissent nos prénoms. Certains veulent parler, d'autres pas. On fait selon ce qu'ils ont envie en fait".

Il y a un manque

Depuis le début de l'été, la fréquentation du centre a augmenté : 70 personnes par jour en moyenne les premiers jours de juillet et 120 aujourd'hui. Selon Etienne, un des deux coordinateurs du lieu, cela s'explique en partie par le fait que beaucoup d'associations d'aides aux plus démunis aient fermé pour l'été. "Il y a un manque, surtout en été où ils fait chaud et où les personnes à la rue ont besoin de garder un contact. Le lien social est aussi important que la nourriture et l'eau au final", affirme-t-il. Pour les bénévoles et employés sur place, ce centre est un soutien temporaire aux plus précaires, jusqu'à sa fermeture, le 23 août prochain.