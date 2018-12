Nantes : un chauffeur de VTC lance l'appli helloSAM pour vous ramener, vous et votre voiture

Nantes, France

L'appli helloSAM est lancée ce lundi 31 décembre. Elle permet de trouver un chauffeur pour vous ramener avec votre voiture chez vous. Abdessalem Saad a 30 ans. Il est chauffeur de VTC à Nantes. Il a l'habitude de travailler la nuit et raconte qu'au fil des conversations avec ses clients, il s'est rendu compte que beaucoup se retrouvaient incapable de reprendre leur voiture après avoir passé une soirée arrosée. Le problème du taxi ou du VTC, c'est qu'il ne ramène pas votre voiture, d'où l'idée de cette application.

"J'ai frappé à la porte"

Abdessalem Saad raconte qu'il a commencé par chercher la solution sur internet jusqu'au moment où il est tombé sur l'antenne nantaise d'1Kubator, réseau d'incubateur de startups. "Au printemps dernier, je me suis déplacé, j'ai frappé a la porte, Je leur ai expliqué mon concept. Ils ont été super cool".

Le jeune chauffeur de VTC était totalement néophyte en matière d'informatique, "ils ont fait en sorte de simplifier les choses pour que des gens comme moi puissent comprendre. Franchement, j'ai découvert un nouveau monde". Et Abdessalem Saad conclut : "C'est une belle aventure, et ce n'est que le début. Je suis fier et content".

L'appli helloSAM est lancée pour l'instant à Nantes, avec l'objectif de développer son appli dans d'autres villes en France.