Nantes : un concours d'éloquence du bégaiement pour assumer son handicap

Un concours d'éloquence pour combattre les préjugés. Pour la deuxième année consécutive, ce concours, réservé aux personnes bègues, est organisé à Nantes. 13 candidats, de 16 à 50 ans, se sont exprimés devant un jury ce samedi 8 avril, à l'occasion de la demi-finale à l'école Audencia à Nantes. Les finalistes pourront s'exprimer le 20 avril prochain au théâtre Graslin, pour la finale du concours.

Dépasser son handicap et le faire connaître

Devant l'auditoire, Lucas, 16 ans, dévoile sa meilleure arme : l'humour. Il veut prouver que le bégaiement n’empêche ni d’exprimer ses idées, ni de convaincre. Ces cinq dernières semaines, les candidats se sont retrouvés au cours d'ateliers et de coaching avec des professionnels de la communication. "Tout le monde est authentique, bienveillant et sans jugement. On peut se dévoiler", raconte le lycéen.

"La métamorphose des candidats est impressionnante", raconte Benjamin Loustaunau, ingénieur. Cette année, il fait partie de l'organisation du concours, après l'avoir vécu et avoir été finaliste l'année dernière. "Ce concours a été une étape marquante dans ma vie. On ne cherche plus à s'invisibiliser. À 24 ans, c'est la première fois que je rencontrais des personnes bègues comme moi. Ça m'a mis une claque. Cette phase de l'acceptation de soi n'est pas la plus simple du concours."

"Je ne parlais pas beaucoup il y a encore 4-5 ans"

Pour Bénédicte, cette expérience est un symbole fort et un tournant dans sa vie. "Je ne parlais pas beaucoup il y a encore 4-5 ans, je rasais les murs et je baissais les yeux. J'avais peur des gens." À 50 ans, elle peut enfin assumer son handicap. "C'est pour moi la première occasion depuis des années de m'affirmer et de donner mon avis. Se retrouver sur scène, même si c'est stressant et compliqué, est un vrai soulagement."

Un soulagement aussi pour Anaëlle, lycéenne, pour qui les oraux de bac au lycée représentaient des moments de stress intense. "J'ai beaucoup plus confiance en moi, je suis mieux dans mon corps." Elle espère désormais pouvoir changer le regard des autres sur son handicap, l'expliquer dès qu'elle le peut.

Parmi les cinq membres du jury : un avocat, une orthophoniste, une coach vocale, mais aussi l'ancien joueur du FC Nantes Mickaël Landreau. "Ce qu'ils font est monstrueux. Je suis sûr que nous sommes tous en grande difficulté pour exprimer nos vulnérabilités, que ce soit à nos proches et aux gens en général. Le message qu'ils nous font passer est exceptionnel et doit nous enrichir", admire l'ancien joueur de haut-niveau.