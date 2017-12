Avant il fabriquait des Gauloises pour le compte de la SEITA sur le site de Carquefou près de Nantes, aujourd'hui il lance sa propre marque de "cigarettes bretonnes". Son nom : "B5", un clin d'oeil à la "Bretagne à cinq départements" qu'il revendique.

Trois ans après la fermeture de son usine, Ludovic Colin est devenu son propre patron. Il fait fabriquer les cigarettes en Belgique, il les fait conditionner aux Pays-Bas et les distribue en Bretagne et en Loire-Atlantique. Un pari risqué, à l'heure où le prix du tabac s'envole, mais il assume.

Oui c'est un pari risqué, mais je mise sur l'attachement des gens à la production locale. Le but était de recréer mon emploi et d'en créer d'autres à côté. J'ai deux commerciaux et une personne en portage salarial, c'est déjà une victoire."- Ludovic Colin